Mosca taglia del 15% il gas all'Italia

La compagnia energetica russa Gazprom ha comunicato all’Eni una limitata riduzione dei flussi di gas verso l’Italia per oggi del 15 per cento. “Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento gas verso l’Italia. Eni continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti”.È quanto si legge sulla Piattaforma di informazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Secondo fonti dell’Eni, al momento Gazprom non avrebbe notificato alcuna ragione in merito alla diminuzione delle forniture di gas.