Muore di Covid, manifesto funebre: 'Tutte le 2 dosi di vaccino fatte'

'E' mancato con tutte le 2 dosi di vaccino fatto'. Queste le parole pubblicate su un manifesto funebre apparso a Napoli che dà notizia del decesso di un 65enne.La volontà è stata comunicata al titolare delle onoranze funebri, Gennaro Tammaro, che ha consultato il suo legale e poi ha fatto pubblicare i manifesti acconsentendo la richiesta dei familiari dell'uomo. Nel manifesto si 'ricorda il caro Eduardo in una preghiera'. I manifesti sono comparsi in alcune zone della città, tra Fuorigrotta e Bagnoli e in vicino Piazza Carlo III.

