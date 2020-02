Nancy Pelosi strappa il discorso di Donald Trump

Tra i due non corre buon sangue ed è cosa molto nota. Ma il gesto è stato talmente plateale da essere dirompente anche in un rapporto di avversità politica come il loro., speaker della Camera Usa, democratica, aveva ricevuto uno sgarbo già all’inizio della seduta del Congresso in cui il presidente statunitenseavrebbe tenuto un discorso sullo stato dell’Unione. Trump, infatti, non le ha stretto la mano (si dice che i due non si parlino da quattro mesi). Lei, in compenso, ha strappato platealmente la sua copia del discorso di presidente, non appena lui ha finito di parlare.Il video che immortala il momento, rilanciato su Twitter dall’account della tv via cavo C-Span, ha fatto scatenare gli utenti in una ridda di commenti di segno opposto. C’è chi loda Pelosi (“La amo”, “Ha strappato le sue bugie”, “Sappiamo tutti che era spazzatura”) e chi la biasima (“Mai visto un gesto così cafone”, “Lo ha fatto per distogliere l’attenzione da un buon discorso”, “È stata infantile”). A sei ore dalla pubblicazione, i commenti sono più di seimila.