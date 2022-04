Orsini alla Von der Leyen: 'Figlia mia, ma tu sai cosa è la guerra?'

'La perdita del senso del ridicolo è una delle cose più tragiche delle guerre condotte dai leader dell’Unione Europea. Ursula von der Leyen reagisce dopo lo stop del gas russo a Polonia e Bulgaria urlando queste parole contro Putin: “La Russia usa il gas come ricatto, è inaccettabile!”. Ma come pensi che si faccia una guerra? Ma, figlia mia, ti è mai stato spiegato che cosa sia una guerra?'A parlare in questi termini è il professor Alessandro Orsini.'Fammi capire: tu riempi l’Ucraina di armi con cui i soldati di Zelensky uccidono i soldati di Putin e poi ti indigni perché Putin ti chiede di pagargli il gas in rubli con il linguaggio tipico di chi è coinvolto in una rissa di condominio? Ti è chiaro ciò che Putin ha detto nelle ultime ore? Ecco che cosa ha appena detto: “Pronte armi mai viste contro chi ci minaccia”.