Pace lontana, nulla di fatto da incontro tra ministri russo e ucraino

Si è concluso con un nulla di fatto l’incontro tra il ministro degli Affari esteri russo Sergej Lavrov e il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba, che si è tenuto ad Antalia, in Turchia, alla presenza del capo della diplomazia turco Mevlut Cavusoglu. A riferirlo è la stampa ucraina attraverso le parole del ministro Kuleba riportate dall'agenzia Dire. “Ero venuto qui con un obiettivo umanitario: intendevo uscire da questa riunione con (in mano) la decisione di organizzare un corridoio umanitario da e per Mariupol”, città di 400mila persone tenuta “sotto assedio dall’esercito russo”, ha denunciato il ministro. Kuleba ha segnalato che tuttavia Lavrov non era in possesso “del mandato per assumere una simile decisione”, quindi ha assicurato di essere pronto a un nuovo incontro “se ci saranno prospettive per una soluzione”.Stando ai dati comunicati martedì dalle Nazioni Unite, finora le vittime civili del conflitto registrate ufficialmente sono oltre 470, anche se l’Onu ha ammesso che i numeri reali potrebbero essere “molti più elevati”.