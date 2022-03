Pechino sempre più con Putin: 'Cooperazione Russia-Cina senza confini'

La cooperazione tra Russia e Cina nella sfera della sicurezza e per quanto riguarda le misure per resistere all'egemonia globale non ha confini. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin come riporta l'agenzia Tass.'La cooperazione tra Russia e Cina non ha confini. Riguarda le nostre misure bilaterali per mantenere la pace e la sicurezza, così come i passi congiunti per resistere all'egemonia', ha detto il diplomatico in una conferenza stampa in risposta a una domanda su fino a che punto questa cooperazione tra Mosca e Pechino potrebbe andare.Il portavoce ha anche affermato di sperare che Mosca e Kiev raggiungano presto un compromesso, aggiungendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire agli sforzi di Russia e Ucraina per risolvere il conflitto. 'Occorre prevenire tutte le azioni che possono aggiungere benzina sul fuoco o aumentare le controversie', ha affermato Wenbin.