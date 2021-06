Pfizer, studio israeliano svela 275 casi di miocardite dopo il vaccino

Anche da Israele, dopo gli studi statunitensi, arriva una ricerca sul rapporto tra i vaccini Covid (in particolare Pfizer) e rari casi di miocardite. Il ministero della sanità israeliana ha infatti affermato di aver trovato un numero di miocarditi in ragazzi che hanno ricevuto il vaccino e che queste sono probabilmente legate al vaccino.I casi in Israele sono stati 275 tra il dicembre dello scorso anno e il maggio 2021 su oltre 5 milioni di vaccinati. La maggior parte dei pazienti – secondo i dati del ministero israeliano – non sono stati più di 4 giorni in ospedale e il 95% di questi casi sono stati definiti leggeri. Per lo studio del ministero vi sarebbe 'un probabile legame tra chi ha ricevuto la seconda dose di Pfizer e la miocardite nei giovani uomini tra i 16 e i 30 anni'.La Pfizer - contattata dal quotidiano israelino - ha sottolineato di non aver rilevato un tasso più alto della malattia di quanto normalmente si riscontra nella popolazione generale. Secondo l'azienda il numero di casi di miocardite sarebbe nella norma.