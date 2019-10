Piazza San Giovanni gremita per Matteo Salvini. Molte le bandiere che sventolano sotto il palco, prevalgono quelle della Lega e i tricolori. Poi quelle di Fratelli d’Italia, infine Forza Italia. I presidenti delle Regioni sono stati tra i primi a prendere la parola, prima degli interventi di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.



«Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia e Silvio, ma di tutti. E' la piazza dell’Italia che spera» ha detto Salvini aprendo la manifestazione. Primo a fare il comizio tra i leader dei tre partiti è Silvio Berlusconi. «Le misure contro l’evasione fiscale sono una minaccia alla nostra libertà. Siamo qui per dire no al governo più a sinistra della storia dell’Italia, delle tasse, dell’immigrazione. Ci sono cinque sinistre al governo, i quattro partiti di governo, più quella giudiziaria che non ha mai smesso di perseguitare gli avversari».