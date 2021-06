Pnrr: via libera al piano italiano

E’ una giornata di orgoglio per il nostro Paese. Abbiamo messo insieme un piano di riforme ambizioso che rende il Paese più giusto e più competitivo. Il piano italiano che noi abbiamo chiamato ‘Italia domani’ risponde in pieno agli impulsi della commissione”, dice il presidente del consiglio Mario Draghi in conferenza stampa con Ursula von Der Leyen dagli studi di Cinecittà, luogo simbolo del Pnrr italiano: “investiamo 300 milioni per la costruzione di nuovi studi e nella valorizzazione del patrimonio documentale di Cinecittà. Il settore audiovisivo- spiega infatti il premier- è stato molto colpito ma è tra i più promettenti per il Paese”.“Celebriamo qui quella che spero sia l’alba della ripresa dell’economia italiana, una ripresa significativa, duratura ma che abbia al centro l’inclusione sociale e la sostenibilità. Questo è solo l’inizio. Ora la sfida è l’attuazione. Questi soldi vanno spesi tutti, bene e soprattutto in maniera onesta”, continua Draghi.“Entro giugno - ha detto Draghi - prevediamo il ddl delega per la riforma degli appalti e delle concessioni. Nel mese di luglio la legge sulla concorrenza e la riforma della giustizia dovrebbe andare a giorni in Consiglio dei ministri. Questi sono i primi blocchi. L’idea è di procedere alla massima velocità”.