Presidente Commissione Antimafia: 'Draghi non ha parlato di lotta alla mafia'

'Oggi il Presidente del Consiglio non ha mai fatto riferimento alla lotta alla mafia. Ha detto che al Sud bisogna ricostituire condizioni di legalità e sicurezza, ma non credo che la mafia sia soltanto al Sud, oppure vogliamo pensare che la mafia sia soltanto in qualche zona interna della Sicilia, della Campania e della Calabria?'. Con queste durissime parole ieri sera il presidente della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra ha commentato il debutto del nuovo governo Draghi.Un governo contro il quale Morra ha votato insieme ad altri 14 senatori M5S in contrasto con le indicazioni espresse da Rousseu. Insieme a Morra hanno votato no all'Esecutivo Draghi: Laura Granato, Virginia La Mura, Elio Lannutti, Barbara Lezzi, Matteo Mantero, Cataldo Mininno, Vilma Moronese, Fabrizio Ortis, Rosa Abate, Laura Angrisani, Mattia Crucioli, Silvana Giannuzzi, Fabio Di Micco, Margherita Corrado. Il senatore modenese Gabriele Lanzi, come detto , nonostante essersi speso duramente per il no nei giorni scorsi alla fine ha votato la fiducia ieri sera.