Primo volo su marte: il successo di Ingenuity

l drone-elicottero Ingenuity si è alzato in volo per la prima volta su Marte. Lo rende noto la Nasa, che sottolinea come si tratti della prima volta in cui un velivolo si sia attivato sulla superficie di un pianeta diverso dalla Terra.Ingenuity si è alzato in volo – un volo controllato e alimentato – per circa quaranta secondi, le sue immagini sono arrivate a Terra grazie alle riprese effettuate dal rover statunitense Perseverance, a bordo di cui Ingenuity era arrivato su Marte, nell’ambito della missione Mars Express. “Abbiamo parlato per tanto tempo del nostro momento ‘Fratelli Wright’ ed eccolo qui”, ha commentato la project Manager di Ingenuity, Mimi Aung.