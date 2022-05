Putin: 'l'Italia continuerà a ricevere gas russo'

“DISPONIBILITÀ PUTIN SU GRANO, SENTIRÒ ZELENSKY”

“SITUAZIONE GRANO GRAVE, IMPONE RISCHIARE”

“Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo”. Lo ha reso noto palazzo Chigi. Tra le criticità e le conseguenze dirette sull'economia italiana e non solo c'è la riduzione della forniura di Gas. Su questo punto Putin avrebbe fornito garanzie sull'approvvigionamento“Lo scopo della mia telefonata con Putin era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano fermo in Ucraina”, racconta il premier Mario Draghi in conferenza stampa. La crisi alimentare rischia di avere “propozioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili”.Il presidente Putin, continua Draghi, “ha detto che non sono sufficienti per risolvere la crisi alimentare perchè i fabbisogni sono superiori, ma io sostengo che è importante esportare il grano fermo nei porti prima che marcisca”.Draghi prosegue riportando il contenuto della telefonata ai giornalisti: “Putin dice che i porti sono bloccati perchè minati dagli ucraini, ma lo sono per impedire alle navi russe di attaccare“. Quindi la collaborazione potrebbe consistere “nello sminare i porti e garantire nel frattempo che non ci siano attacchi”. C’è stata “la disponibilità di Putin a procedere su questa direzione, io ho terminato la telefonata dicendo che avrei chiamanto Zelensky”. E’ una iniziativa, insiste il premier, “che ho sentito il dovere di prendere per la gravità della crisi umanitaria che può toccare i più poveri del mondo, speriamo”.Putin ha detto anche che “se le sanzioni fossero tolte la Russia potrebbe esportare il grano, naturalmente le sanzioni ci sono perchè è la Russia ad aver attaccato l’Ucraina. A me- conclude Draghi- adesso interessa se si riesce a sbloccare questi enormi quantitativi di grano”.“Attenzione, è un tentativo che mi sento di fare, senza alcuna certezza che possa andare a buon termine, ma potrebbe finire nel nulla”. Così Mario Draghi, in conferenza stampa, spiega che al prossimo Consiglio europeo di lunedì informerà gli alleati Ue del colloquio avuto con Putin sulla crisi del grano. “La gravità della situazione ci impone di rischiare e provare cose che possono anche non riuscire- aggiunge- proverò a telefonare a Zelensky e vedrò se c’è una corrispondente disponibilità. Credo che da parte di tutti ci sia la consapevolezza della posta in gioco, ovvero la vita di milioni e milioni di persone”.Se non ci sono s