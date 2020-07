Recovery fund, accordo raggiunto nella notte su 750 miliardi

l presidente del consiglio Giuseppe Conte da’ una valutazione positiva dell’accordo sottoscritto nella notte al consiglio europeo straordinario. Per l’Italia si tratta di un’intesa migliorativa rispetto a quella prevista in entrata al consiglio nella proposta Von Der Leyen.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.