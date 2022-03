Roma, corteo per l'Ucraina sulle note di Bella Ciao. Letta applaude

C'era anche il segretario Pd Enrico Letta, ieri ai Fori imperiali a Roma, insieme alla comunità ucraina. 'contro l’aggressione di Putin'. Il segretario Pd ha usato sui social gli slogan 'Stop Putin', 'Ucraina libera' e 'Bella Ciao'. Proprio le note di Bella Ciao hanno fatto da cornice musicale all'evento.Parallelamente la Cgil sabato organizzava una grande manifestazione “Europe for Peace” in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Una manifestazione questa per la pace e senza bandiere di alcuna nazione.'Pace, pace, pace Una sola parola si alza dal corteo che sta sfilando a Roma da Piazza della Repubblica a piazza San Giovanni - affermava la Cgil di Maurizio Landini - Chiede il cessate il fuoco in Ucraina, il ritiro delle truppe e l’intervento delle Nazioni Unite per avviare un negoziato tra le parti'.