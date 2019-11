Salvini alle Sardine: 'Io amo chi ama'

'Il 14 dicembre a Roma ci sarà una manifestazione contro la Lega, contro Salvini. Io sono l'ultimo etichettabile come odiatore. Io amo chi ama, chi propone, chi guarda al futuro. Lascio agli altri la rabbia, l'incazzatura, l'odio e il rancore'. Per questo 'lo stesso sabato la Lega sarà in tutte le regioni italiane per spiegare le nostre idee e i nostri progetti. Sarà un no 'tax day' in tutte le regioni italiane'. Lo dice Matteo Salvini, in diretta Facebook, a proposito della manifestazione annunciata dal movimento delle Sardine il 14 dicembre a Roma. Poi, aggiunge, 'in democrazia scelgono i cittadini, se si preferisce la piazza contro i fantasmi del passato che non tornano più o la costruzione al futuro. Con tutto il rispetto, io amo Giorgio Gaber'.