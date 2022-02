Sanremo 2022: hanno vinto Mahmood e Blanco

Sono Mahmood e Blanco con ‘Brividi’ i vincitori del 72esimo Festival di Sanremo. A completare il podio sono Elisa al secondo posto con ‘O forse sei tu’ e Gianni Morandi al terzo con ‘Apri tutte le porte’. L’annuncio è arrivato poco prima delle 2 di notte.Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti, Massimo Ranieri con ‘Lettera di là dal mare’ vince il premio della critica ‘Mia Martini’ assegnato dalla sala stampa. Il cantautore si è classificato ottavo nella classifica generale. Gianni Morandi, che aveva vinto anche la serata delle cover, si aggiudica anche il premio ‘Lucio Dalla’ della sala stampa radio-tv-web. Il premio ‘Sergio Bardotti’ per il miglior testo va a Fabrizio Moro con ‘Sei tu’. Infine, Elisa con ‘O forse sei tu’ vince il premio Giancarlo Bigazzi per la ‘Miglior composizione musicale’, assegnato dall’orchestra.

