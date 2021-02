Sarà Conte a rifondare il M5S

Il vertice con Beppe Grillo e lo stato maggiore del M5S per definire, tra l'altro, il ruolo di Giuseppe Conte, si è concluso 'positivamente'. E' quanto riferisce l'Ansa sull'esito delle riunione che si è tenuta all'hotel Forum. E quello dell'ex premier sarebbe di primo piano, anzi da protagonista in quella che dovrebbe essere una vera e propria rifondazione del partito. Una ristrutturazione che lo renderebbe, con un cambio di statuto, maggiormente strutturato in termini di partito più che di movimento.Nelle prossime ore non si escludono quindi nuove decisioni su eventuali modifiche allo Statuto. 'Giuseppe Conte - si legge sul profilo Facebook ufficiale di M5s - ha raccolto l'invito a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo con il Movimento 5 Stelle. Una sfida cruciale per il Movimento, una ristrutturazione integrale per trasformarlo in una forza politica sempre più aperta alla società civile, capace di diventare punto centrale di riferimento nell'attuale quadro politico e di avere un ruolo determinante da qui al 2050'.Al vertice hanno partecipato, tra gli altri, Giuseppe Conte, Roberto Fico, Vito Crimi, Stefano Patuanelli e Paola Taverna, Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro.