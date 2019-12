Sardine, marchio registrato e 5 punti dettati alla politica

Santori

'Abbiamo registrato il marchio delle sardine di Bologna per evitare che sia strumentalizzato non per fare politica. È chiaro che nessuno puo' usare il marchio delle sardine per fare politica'. A dirlo, Mattia, leader delle sardine, al giornalista della Dire che gli chiede come impediranno a singoli esponenti di candidarsi alle elezioni. E se il simbolo delle sardine, ora registrato, non comparirà alle elezioni e nemmeno potrà essere utilizzato da candidati, la piazza anti-salvini di Roma, con Anpi, Arcigay ed altre sigle di sinistra, che si vanno ad unire all'appello a votare Bonaccini lanciato ufficialmente dalle sardine modenesi conferma, già indicano chiaramente come nelle urne si tradurrà il voto delle sardine.Nel frattempo è il referente Mattia Santori a dettare un primo manifesto di proposte alla politica. Diviso in 5 punti: 'Pretendiamo che chi e' stato eletto vada nelle sedi istituzionali a fare politica invece che campagna elettorale permanentemente. E ancora: chi ricopre la carica di ministro comunichi solo sui canali istituzionali. E poi trasparenza sull'uso politico dei social network'. Il leader delle sardine chiede toni civili per i politici. 'Che la violenza verbale sia equiparata a quella fisica'. E poi ultima, ma non per importanza proposta: sia abrogato il decreto sicurezza'. Quello varato dal Ministro Salvini e confemato dal governo gialloverde.Nella foto, Mattia Santori, referente delle Sardine, nella manifestazione a Roma