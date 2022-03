'Se la Nato entra in campo sarà Terza guerra mondiale'

'Oggi c'è un'Ucraina libera e democratica, la sfida è combattere perché sia ​​sempre così. Cerchiamo di sostenerli il più possibile, anche rompendo tabù, come i 1.000 milioni stanziati dal Fondo europeo per le armi, e con forti sanzioni economiche. Stiamo facendo il possibile senza aggravare il conflitto. La Russia è una potenza nucleare e sappiamo bene che se questo conflitto si trasforma in Nato contro la Russia, cadremo nella terza guerra mondiale'. A usare queste parole in una intervista pubblicata oggi dal quotidiano spagnolo El Pais è il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Una intervista rilasciata sabato anche a Repubblica, ma che il giornale spagnolo declina con toni più netti.'L'Unione Europea non è in guerra con la Russia. Sosteniamo l'Ucraina con mezzi militari, umanitari e finanziari. Putin sta perdendo la battaglia della comunicazione.'La Cina è in una posizione di mezzo: non è un sostegno incondizionato alla Russia, né un pieno sostegno all'Ucraina - ha aggiunto Michel -. Anche se non sbagliamoci: sarebbe un errore per gli europei scartarsi. Quello che sta succedendo è un problema globale, ma è prima di tutto una questione di europei. La posta in gioco è la situazione in Europa. Non possiamo subappaltare questa faccenda, ieri agli Stati Uniti, o domani a un altro'.