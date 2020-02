Sondaggi, continua il travaso di voti dalla Lega a Fdi

Il consenso nei confronti dei partiti nella seconda settimana di febbraio è sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente. Fdi guadagna ancora e sale al 12,2% (+0,3%) mentre la Lega cede lo 0,4% e si attesta al 30,6%. Pd al 20,8% (+0,4%); M5S al 13,5% (-0,3%) e Forza Italia al 7,3% (-0,2%). E’ quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecnè, con interviste effettuate il 13-14 febbraio. Italia Viva sale dello 0,1%, arrivando così al 4% mentre la Sinistra è al 2,6% (+0,1%); Azione al 2,3% (-0,1%); +Europa 1,9% (+0,1%); Verdi 1,7% (-0,1%). Stabile anche l’astensione al 41,4% (-0,2%).Sale la fiducia nel governo al 26,4%, mezzo punto percentuale in più rispetto alla prima settimana di febbraio. Scende invece la percentuale di chi non ha fiducia di quasi un punto: dal 68,8% al 68%. Senza opinione il 5,6 per cento (+0,3%).