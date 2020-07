Sondaggio Dire: in un anno Meloni guadagna 10 punti, Salvini -12%

Un vero boom di consensi per il partito di Giorgia Meloni in un anno. Fratelli D’Italia guadagna quasi il 10 per cento (esattamente + 9,4% rispetto a luglio del 2019). E specularmente, l’altro partito di centrodestra, la Lega di Matteo Salvini, scende a – 12,1%. E’ quanto emerge dal sondaggio Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecnè, con interviste effettuate il 16 e il 17 luglio 2020 con metodo cati–cawi.



Nonostante il calo dei consensi in un anno, la Lega comunque resta al primo posto, con il 25 per cento, tra i principali partiti. Questa la situazione con le differenze percentuali rapportate a una settimana fa. Lega al 24,9% (venerdì scorso al 25,3%, -0,4%); Pd al 20,2% (20,4% venerdì scorso, – 0,2%); Fratelli d’italia al 16,0% (15,8% venerdì scorso, + 0,2%); M5s al 15,0% (14,7% venerdì scorso, + 0,3%); Forza Italia al 8,3 (8,2% venerdì scorso, + 0,1%); La Sinistra al 2,9% (2,7% venerdì scorso, + 0,2%); Azione al 2,9% (2,8% venerdì scorso, + 0,1%); Italia viva al 2,7% (2,9% venerdì scorso; – 0,2%); +EU al 1,9%(1,8% venerdì scorso, + 0,1%); Verdi al 1,6% (1,8% venerdì scorso, – 0,2%); altri partiti stabili al 3,6%. Analizzando un anno di consenso ai principali partiti, emerge che cala (anche se di pochi punti) la percentuale per le due forze politiche che sostengono il Governo Conte: il Pd a -3,4%; M5S a – 2,3%. Mantiene sostanzialmente intatto il suo elettorato Forza Italia, con un + 0,3% di consensi in 12 mesi. Altri partiti in totale + 8,1%.