Sondaggio Dire Tecnè: cala la Lega, sale il Pd. Fratelli d’Italia vola

Dal 24 gennaio a oggi, 31 gennaio, nelle intenzioni di voto la Lega perde lo 0,6% e il Pd guadagna lo 0,8%, mentre con un +0,7% Fratelli d’Italia supera quota 11%. E’ quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecnè, con interviste effettuate il 30 e 31 gennaio. Non si arresta la caduta M5S che perdendo un ulteriore 0,8% scende sotto quota 15%.

Tra il 24 e il 31 gennaio la Lega perde uno 0,6% e dal 31,7% scende al 31,1%. Il Pd passa dal 19,4% al 20,2%. Il M5S lascia sul terreno uno 0,8% e dal 15,1% del 24 gennaio cala a 14,3% del 31 gennaio.

Fratelli d’Italia con un +0,7% passa dall’11% all’11,7%. Stabile in discesa Forza Italia che perdendo uno 0.3% cala dal 7,8% al 7,5%. Stabile Italia viva che con una variazione del +0,1% arriva al 3,7% dal 3,6%. Stessa dinamica per Azione!, che sempre con un +0,1% passa dal 2,4% al 2,5%.



La fiducia nel governo giallo-rosso guadagna qualcosa, uno 0,4% che al 31 gennaio la porta al 25,5%, in salita dal precedente 25,1% del 17 gennaio. Cala la percentuale di chi non ha fiducia nel governo, perde un punto percentuale e dal 70% tondo del 24 gennaio scorso cala al 69% del 31 gennaio. E’ quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecne’, con interviste effettuate il 30 e il 31 gennaio. Sempre bassa la quota dei ‘senza opinione’, benché salga dal 4,9% al 5,5%.