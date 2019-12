Sondaggio Dire-Tecnè: fiducia nel governo Conte ai minimi storici

E’ la Lega il partito che perde maggiormente nei consensi degli italiani dell’ultima settimana, pur rimanendo stabilmente al primo posto: -0,6% rispetto a sette giorni fa, per un 34,7% complessivo. Cresce invece Fratelli d’Italia, che in questa settimana fa registrare l’incremento migliore (+0,6%) confermandosi quarto partito col 10%. E’ quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecne’, con interviste effettuate il 5 e 6 dicembre.

Leggere flessioni per gli altri partiti: Pd, M5S, Forza Italia e Italia Viva perdono 0,2%. Il Partito Democratico rimane secondo partito col 18,9%, seguito dal M5S al 15,6%. Forza Italia quinto partito col 7,9%, quindi Italia Viva con 3,9%. Bene Azione, il neonato movimento di Calenda e Richetti, che guadagna 0,4% nella settimana ed ora è nono partito, dietro +Europa, con l’1,5%.









Aumenta inoltre sempre di più la sfiducia degli italiani al governo Conte 2: il 68,3% non ha più fiducia nel governo giallorosso. Il 25 ottobre solo il 57,3% degli intervistati dichiarava di non avere fiducia nel Conte 2 ma oggi la percentuale è schizzata di undici punti. I fiduciosi, che a fine ottobre erano il 30%, ora si sono attestati al 26%. Idee sempre più chiare per ampie fette della popolazione: solo sei settimane era infatti senza opinione il 12,7% degli italiani, ora si sono attestati al 5,7%.

Più della metà degli italiani non scommetterebbe su una legislatura che arriva fino alla fine del suo mandato. Per il 54,2% dei nostri connazionali, infatti, il governo cadrà a giugno 2020, con una crisi dopo le regionali. Fiducioso il 26% degli intervistati, che vede una legislatura arrivare fino alla fine. ‘Non sa’ il 19,8%.