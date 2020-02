Sondaggio Dire-Tecnè: prosegue la dissolvenza del M5s

Un leggero calo per la Lega, un lieve aumento dei consensi per Pd e Fdi, prosegue invece il calo deciso dei Cinque Stelle. E’ quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecne’, con interviste effettuate il 6 e 7 febbraio 2020.

Questi i dati registrati: la Lega al 31% perde lo 0,1%, il Pd al 20,4% guadagna lo 0,2%, il M5s al 13,8% perde lo 0,5%, Fdi all’11,9% guadagna lo 0,2%, Forza Italia stabile al 7,5%, Italia viva al 3,9% sale dello 0,2%, la Sinistra e Azione perdono lo 0,1% ciascuno finendo rispettivamente al 2,5% e al 2,4%.

Sostanzialmente stabile la fiducia nel governo Conte 2 da parte degli italiani. E’ quanto rileva il sondaggio di Monitor Italia, elaborato in collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecne’, con interviste effettuate il 6 e 7 febbraio 2020.

Il 25,9 per cento degli intervistati rivela di avere fiducia nell’esecutivo, mentre spiega di non averne il 68,8%. Una settimana fa gli scontenti erano lo 0,2% in piu’. E’ senza opinione il 5,3% degli intervistati.