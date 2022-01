Spagna, il 52% dei cittadini boccia il governo sulla gestione Omicron

Il 52,4 per cento degli spagnoli ritiene che il governo di Pedro Sanchez abbia agito 'male' o 'molto male' nella gestione della variante Omicron della pandemia del coronavirus nelle ultime settimane. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato da Sigma Dos per il quotidiano 'El Mundo'. Per il 18,8 per cento degli intervistati, al contrario la risposta dell'esecutivo e' stata 'molto buona' o 'buona', a fronte del 24,3 per cento di coloro che non hanno espresso un'opinione chiara 'ne'bene ne' male'.Il sondaggio ha evidenziato grandi differenze nella risposta secondo la posizione politica. Tra gli elettori del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) l'azione del governo nel gestire la pandemia e' stata 'moltobuona o buona' per il 36,2 per cento, e questa percentuale cresce al 38,1 per cento tra quelli di Unidas Podemos. Tra i partiti all'opposizione (Partito popolare, Vox e Ciudadanos) la percentuale di coloro che sono molti critici verso l'azione dell'esecutivo supera il 70 per cento, mentre in nessun caso il giudizio positivo ha superato il 7 per cento.Fonte: Nova