Spagna, no all'obbligo del pass sanitario nelle discoteche

Il Tribunale amministrativo dell'Andalusia (Tsja) ha respinto la proposta della giunta della regione spagnola per introdurre l'obbligo di esibire un pass sanitario anti Covid per entrare nelle discoteche.Secondo i giudici del Tribunale con sede a Granada, la misura danneggia il diritto alla riservatezza ed alla non discriminazione e non rispetterebbe i criteri di idoneità e necessità.Secondo il Tribunale andaluso, la necessità di mostrare dati relativi alla salute. I giudici, nella loro decisione, evidenziano inoltre che non sarebbe sufficientemente provato che il numero maggiore di contagi della così detta quinta ondata di Covid viene originato principalmente nelle discoteche.Questa decisione, secondo quanto evidenzia il quotidiano 'El Pais', sarebbe in contrasto con un'altra pronuncia del Tribunale di Siviglia che nelle scorse ore ha confermato la validità della quarantena per otto comuni andalusi con casi di Covid in aumento. La decisione della giunta andalusa viene in ognicaso bloccata dalla decisione del Tribunale amministrativo di Granada.Fonte: Agenzia NOVA