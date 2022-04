Spari nella metropolitana di New York: almeno 16 feriti

I vigili del fuoco hanno riferito che sul luogo dell’incidente sono stati ritrovati alcuni ordigni inesplosi. Notizia però smentita dalla Polizia di New York. Alcuni media americani, fra i quali la stessa Cnn, hanno citato testimoni che hanno riferito di fumo dentro la stazione.La persona sospettata è fuggita: indossava una maschera antigas e un giubbino arancione catarifrangente. Il sospettato è alto un metro e 65. Secondo il New York Post, che cita un testimone sul posto, si tratterebbe di un afroamericano.

