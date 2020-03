Speranza conferma: 'Tutte le restrizioni prorogate fino a Pasqua'

'Nella riunione del Comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione'. Lo ha affermato in serata il ministro della Salute, Roberto Speranza.



Una conferma, quella arrivata dal Ministro Speranza, seguito dall'annuncio del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà che a SkyTg24 ha affermato che il nuovo decreto economica che dovrebbe stanziare una cifra da 30 miliardi a sostegno di imprese e lavoratori arriverà entro il 16 aprile, 'ovvero - ha affermato prima delle scadenze del 16 aprile, perché le aziende si ritroveranno di fronte a nuove scadenze fiscali. Davanti a questo dobbiamo arrivare con un nuovo decreto che permetta di poter sospendere e rinviare, aiutare per aprile le partite Iva, gli autonomi, le tante aziende che hanno bisogno di fondi di garanzia per guardare al futuro con sicurezza'