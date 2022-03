Speranze Pace svanite, ministro Ucraino: 'Nulla di cui essere soddisfatti'

'Vi posso assicurare che per il momento non c'è ancora nulla di cui ritenersi soddisfatti'. Lo ha detto poco fa il ministro della Difesa ucraina, Oleksii Reznikov, in collegamento con le Commissioni Esteri e Difesa del parlamento europeo.Rispetto alla giornata di ieri, dunque, i colloqui tra Russia e Ucraina sembrano aver subito un frenata e la bozza coi 15 punti per la Pace sembra per ora restare tale.'Noi prima di tutto nel corso dei negoziati affrontiamo la questione del cessate il fuoco e dei corridoi umanitari. E solo in un secondo momento sarà possibile forse lavorare ai termini della pace, ma il popolo ucraino non accetterà di capitolare. Oggi i negoziati sono a livello tecnico, sono coinvolti giuristi, politici. Non voglio entrare in ulteriori dettagli ma per il momento non c'è nulla di cui essere soddisfatti'.