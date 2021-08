Tamponi rapidi gratuiti: 3 mila al giorno nei punti CRI

Quello che si auspicava potesse diventare un servizio ed uno strumento gratuito alla portata di tutti, perché di prevenzione e di sanità pubblica, messo a disposizione dal governo in alternativa al Green Pass, è stato garantito, per ora solo nei pressi delle stazioni dei capoluoghi di regione, dalla Croce Rossa Italiana. Grazie a finanziamenti europei.Senza alcun costo, limite di età o prescrizione medica chiunque può sottoporsi al tampone antigenico rapido nelle strutture allestite dalla Croce Rossa. Grazie al Gruppo Fs Italiane che ha messo gli spazi a disposizione della CRI. L’iniziativa consente a pieno regime di effettuare fino a 3mila test antigenici al giorno su tutto il territorio nazionale.Ma per garantire tale opportunità non mancano i sindaci che già si sono mossi per chiedere (e in alcuni casi già di ottenere), la presenza di un punto CRI nella propria cittàE' il caso del Comune di Marina di Grosseto dove per l'iniziativa voluta dal sindaco, e realizzata con la collaborazione della Croce Rossa Italiama, sono stati messi a disposizione dei giovani tamponi antigenici rapidi gratuiti