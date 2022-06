Terremoto 6.1 tra Afghanistan e Pakistan: almeno 900 morti

Al momento il bilancio è di 920 persone morte e 610 ferite. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 la notte scorsa ha colpito l'Afghanistan, a circa 46 chilometri dalla città di Khost, nel sudestdel Paese al confine col Pakistan.La zona montuosa dell'Afghanistan lungo le montagne dell'Hindu Kush, dove la placca tettonica indiana si scontra con la placca eurasiatica a nord, è stata a lungo soggetta a terremoti devastanti. 'Nelle scorse ore un terremoto ha provocato vittime e danni ingenti in Afghanistan: esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito dal sisma, e prego in particolare per quanti hanno perso la vita e i loro familiari - ha detto Papa Francesco -. Auspico che con l'aiuto di tutti si possano alleviare le sofferenze della cara popolazione afghana'.

