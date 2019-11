Tragedia di Alessandria, trovati i timer: 'Atto voluto e deliberato'

E' di tre vittime il bilancio di una esplosione avvenuta nella notte in un edificio a Quargnento in provincia di Alessandria. I tre pompieri morti sono Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo e avevano 47, 38 e 32 anni. Altri due vigili del fuoco e un carabiniere risultano feriti e stati trasportati all'ospedale di Alessandria e di Asti.Inneschi rudimentali sono stati trovati nella cascina: collegati ad alcune bombole inesplose nella cascina dove sono morti i tre vigili del fuoco c'erano dei fili elettrici e una scatoletta che potrebbe essere un timer. 'Tutto ci fa pensare che l'esplosione sia stata voluta e deliberatamente determinata'. Lo ha detto il procuratore di Alessandria Enrico Cieri dopo il sopralluogo nella cascina. 'Dagli elementi che abbiamo acquisito pensiamo sia un fatto doloso'.Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Prefetto Salvatore Mulas, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco un messaggio: 'Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento in provincia di Alessandria, dei Vigili del Fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza, rinnovando il profondo sentimento di fiducia e di riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della collettività'.