Trovato in una scarpata il piccolo Nicola: è vivo e sta bene

È stato ritrovato il piccolo Nicola, 21 mesi, scomparso da ieri mattina nelle campagne di Palazzuolo sul Senio (FI).I genitori del piccolo hanno raccontato di non averlo trovato al risveglio, ieri mattina. È probabile che il piccolo si sia alzato e sia uscito di casa da solo. La famiglia vive in aperta campagna, in una zona impervia. La notizia del ritrovamento del piccolo, vivo, è arrivata oggi intorno alle 09.30.A quanto riporta il Corriere della Sera a ritrovare il bimbo è stato un giornalista Rai de ‘La vita in diretta’, che ha chiamato i carabinieri.Il Luogotenente Ciccarelli, Comandante della Stazione dei carabinieri di Scarperia, impegnato nelle ricerche, si è calato da 25 metri individuando il piccolo che ha chiesto subito della mamma. Lo stesso luogotenente lo ha riportato sulla strada sterrata riconsegnandolo alla mamma”Foto: Agenzia Dire