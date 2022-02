Ucraina, città invase dai carri russi

Le notizie che arrivano dalle fonti ucraine riportare dall'agenzia Dire raccontano di una notte di attacchi sempre più pesanti. Da Bucha (foto Dire) una cittadina che si trova a 20 chilometri da Kiev, arrivano immagini di carri armati lanciati a velocità per le strade ed edifici residenziali con i vetri in frantumi. Nella città di Kiev ci sono state esplosioni e automobili in fiamme, mentre il governo ucraino ha confermato l’ingresso di forze russe a Kharkiv, la seconda città del Paese.

Le forze russe hanno 'completamente' assediato le città ucraine di Kherson (sud) e Berdyansk (sudest): lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov.Le forze russe hanno catturato 471 soldati ucraini nella regione di Kharkiv: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax. I soldati si sarebbero 'arresi volontariamente'.

A Kiev edifici residenziali, in apparenza deserti, con i vetri in frantumi; e carri armati, identificati come russi, lanciati in velocità lungo una strada, mentre attorno si solleva il fumo delle esplosioni: fermi immagine da video in arrivo stamane da Bucha, una cittadina a circa 20 chilometri da Kiev.

In uno dei filmati, mentre avanzano i tank, si sentono raffiche di colpi. Non è chiaro da dove provengano: nelle immagini, girate dal piano alto di un palazzo, si indovina la presenza di un cecchino.



Sanzioni



Sul fronte delle sanzioni imposte da Stati Uniti ed Europa, l’Ucraina è “grata” ai suoi “amici” europei e americani per l’impegno a escludere alcune banche russe dal circuito internazionale Swift: lo ha riferito oggi il primo ministro Denys Shmyhal, con un messaggio su Twitter.

Nel testo compaiono le bandiere di Stati Uniti, Canada, Germania, Italia e Francia. L’apprezzamento di Shmyhal riguarda nello specifico “l’impegno a escludere diverse banche russe dallo Swift, il blocco dei beni della Banca centrale russa e il divieto per gli oligarchi russi di utilizzare i loro asset finanziari sui mercati euroatlantici”.