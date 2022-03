'Ucraina, confermata presenza di armi biologiche sviluppate dagli Usa'

La Russia ha accusato gli Stati Uniti di aver collaborato con l'Ucraina allo sviluppo di armi biologiche in laboratori siti sul suo territorio e sostiene di avere documenti che lo provino.'In questi giorni, i nostri timori di lunga data, che abbiamo espresso ripetutamente, sullo sviluppo da parte degli Stati Uniti di materiali biologici militari sul territorio dell'Ucraina, sotto la supervisione, dei servizi speciali Usa competenti, sono stati confermati - ha detto in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova -. Ciò è stato confermato non solo dai materiali e dai dati che sono stati ottenuti operativamente sul territorio dell'Ucraina, non solo dalle dichiarazioni dei dipartimenti competenti dell'Ucraina, ma anche direttamente a Washington durante il discorso del vicesegretario di Stato americano, Victoria Nuland'.