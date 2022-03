Ucraina, Di Maio: 'Niente no-fly zone o scoppia Terza guerra mondiale'

Mentre proseguono gli attacchi russi sul territorio, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere a gran voce all’Occidente l’istituzione di una no-fly zone sui cieli del Paese. Una prospettiva già scartata dal segretario generale della Nato Stoltenberg e che Di Maio ribadisce essere esclusa: “Zelensky sta chiedendo alla Nato e ai Paesi europei di istituire una no-fly-zone per fermare gli aerei russi. Ma ciò significa mandare i nostri caccia a fermare gli aerei russi e se un solo nostro aereo viene abbattuto scoppia la Terza guerra mondiale perché dobbiamo rispondere“.Il ministro degli Esteri, che ieri ha annunciato il rafforzamento della partnership energetica con il Qatar, assicura che il sistema delle sanzioni è efficace e non ci sono alternative: “Putin sta portando l’economia russa verso il baratro. La comunità internazionale ha preso posizione. Non è la Guerra fredda, qui non c’è un Est contro l’Ovest. C’è solo lo spazio per la diplomazia, non possiamo immaginare una soluzione diversa. La diplomazia non ha i tempi delle bombe, ma ha bisogno di tempo. Non escludo che nei prossimi giorni la l’Unione europea possa valutare terzo pacchetto di sanzioni“, conclude Di Maio.