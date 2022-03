Ucraina, forse la svolta: Zelensky pronto a trattare per fermare Putin

Volodymyr Zelensky, leader ucraino, per la prima volta ha aperto ad un confronto con Mosca su Donbass, Crimea e ingresso nella Nato. Evocando la possibilità di accettare anche pesanti rinunce, pur di fermare Vladimir Putin. Nel tredicesimo giorno di guerra Zelensky si sarebbe quindi dichiarato pronto, a discutere tutte le richieste avanzate da Vladimir Putin. 'Sui territori temporaneamente occupati e le pseudo-repubbliche non riconosciute da nessuno tranne la Russia, possiamo trovare un compromesso su come vivranno questi territori', ha spiegato Zelensky in un'intervista alla Abc, a proposito delle regioni separatiste del Donbass e della Crimea.