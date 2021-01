'Un Governo in cerca di se stesso': con Conte per la regia di Casalino

Se fosse uno scherzo ci sarebbe da ridere: invece è purtroppo tutto vero. Arroganza, supponenza, autoreferenzialità, incompetenza, inadeguatezza, sono gli aggettivi dei commentatori politici (quelli liberi da candizionamenti, non allineati e non asserviti al potere politico nazionale e locale) utilizzati per definire lo stato nel quale si trova il Governo Conte. Che cerca invano di giustificarsi di fronte agli italiani per i ritardi su tutto: dai vaccini antinfluenzali a quelli per il virus, dai programmi richiesti dalla Ue per il Recovery Fund (come ha ricordato anche il commissario europeo Gentiloni del Pd), ai trasporti scolastici assolutamente insufficienti (come ha ammesso lo stesso Presidente della Provincia Tomei), dal pagamento della cassa integrazione in certi casi ancora in ritardo (come ha denunciato la Cgil), ai ristori per bar e ristoranti costretti alla chiusura giudicati insufficienti e ridicoli da Confesercenti e Confcommercio, per il numero di morti per Covid rispetto agli abitanti che colloca l'Italia ai primi posti al mondo (700mila morti come nel 1944 in tempo di guerra, come dice l'Istat), per la strage di anziani nelle case di riposo (quasi tutte gestite da privati o da Cooperative sociali), scoperchiando una criticità e una inadeguatezza di fondo della nostra sanità pubblica confernata da tutti, medici per primi e con uno spanventoso calo del Pil e un aumento della diosoccupazione che avrà il suo culmine in febbraio.

Una maggioranza e un Governo sempre più minoranza nel Paese dopo l'esito delle elezioni regionali, litigiosa e divisa su tutto (anche sul Mes che sarebbe utile per la sanità), con un Pd sempre più in sofferenza ma sempre più impotente, che non ha il coraggio di staccare la spina ad un Governo sempre meno credibile per paura delle elezioni che lo vedrebbero inesorabilmente soccombere, insieme ai compagni di viaggio dei 5Stelle, nel giudizio degli elettori. Un Governo peraltro che senza l'alibi della pandemia (sapientemente e cinicamente utilizzato dal duo Conte-Casalino) sarebbe già crollato da tempo in ragione appunto delle sue insufficienze, della mancanza di una stretegia e di un programma di governo coerente, ma anche per la lotta intestina tra i 'colonnelli' di Zingaretti (Franceschini e Orlando su tutti e candidati a tutto, dal Quirinale in giù). E lo stesso Zingaretti ha detto significativamente che “è necessario da parte del Governo un colpo d'ala, un nuovo slancio, una nuova ripartenza”. E con una recessione economica (causa le chiusure di attività produttive e commerciali) cosi incalzante che ha impoverito il tessuto economico e sociale del Paese con un aumento enorme delle 'nuove povertà' che per il 70 per cento dei casi ha investito cittadini italiani, secondo quanto riferito dalla Caritas.

E quello che è successo negli ultimi tre mesi ha dell'incredibile: in ottobre Conte ci aveva chiesto un periodo di sacrifici per salvare Natale e Capodanno. Con dichiarazioni ottimistiche all'inizio di dicembre e l'assicurazione che bar e ristoranti sarebbero rimasti aperti per le feste, così come gli impianti sciistici e, forse, musei e teatri. Poi il dietrofront col ritorno al passato, nuovi Decreti del Presidente e nuove chiusure con norme spesso incomprensibili, contraddittorie e confusionarie duramente contestate da tutte le associazioni di categoria degli artigiani e dei commercianti, ma anche dalle Regioni. Con ristoratori costretti a buttare le merci deteriorabili ordinate per le feste e con la stagione invernale persa a danno dei gestori degli impianti di risalita e del personale dipendente. Un delirio insomma, come è stato definito da autorevoli commentatori e politici anche di sinistra come Mieli, Cacciari, Sansonetti, De Bortoli, Montezemolo, Casini, Cofferati, Ricolfi. E con gli italiani sempre più sconcertati, insicuri, ansiosi, impauriti sul loro futuro, privi di certezze e punti fermi, alle mercè di “Un Governo senza identità e incapace di scelte forti e decise” (come ha scritto Damilano sull'Espresso). Facendo riferimento non casuale a statisti del passato come De Gasperi e La Pira, cui si possono tranquillamente aggiungere Parri, Einaudi, Moro, Saragat, La Malfa, Pertini, lo stesso Berlinguer dopo la rottura con l'Urss. Difficile dargli torto e impossibile non rimpiangere quegli uomini al cospetto degli attuali De Maio, Toninelli, Bonafede, Azzolina, De Micheli, Boccia, eccetera.

E se pensiamo alla 'catena di comando' che guida la gestione della vaccinazione di milioni di italiani, composta dal trio Conte-Speranza-Arcuri, viene in mente il sempre attuale “Io spero che me la cavo”.

Cesare Pradella