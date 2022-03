Un milione e mezzo di Ucraini hanno lasciato il Paese

Nuova tregua per i corridoi umanitari a Mariupol. Dopo il tentativo fallito di ieri, una nuova tregua è entrata in vigore questa mattina per permettere, dalle 11 ora italiana, l’evacuazione dei civili dalla città da giorni assediata dalle forze russe. Il cessate il fuoco dovrebbe rimanere in vigore fino alle 20.Israele continuerà a cercare di favorire “un dialogo” sulla crisi tra Russia e Ucraina perché trovare una soluzione è “un dovere morale” anche se le possibilità di successo “non sono grandi”: lo ha riferito oggi il primo ministro Naftali Bennett, citato in una nota diffusa dal suo ufficio riportata dall'agenzia DireDall'inizio dell'offensiva militare della Russia, il 24 febbraio scorso, sono oltre un milione e mezzo le persone che sono state spinte o costrette a lasciare l’Ucraina.lo ha riferito oggi l’Alto commissario dell’Onu per i rifugiati, Filippo Grandi. Stando ai dati, su un piano umanitario la crisi si sta aggravando a un ritmo che non ha precedenti dai tempi della Seconda guerra mondiale.Foto: Dire.it