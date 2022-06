Usa: 'Ucraina assicura non userà nostre armi per colpire in Russia'

L’Ucraina non userà le armi fornite dagli Stati Uniti per “colpire obiettivi sul territorio russo”. Lo ha detto detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando a Washington in conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Lo riferisce Agenzia Nova. “Gli ucraini ci hanno assicurato che non useranno i sistemi (missilistici) forniti contro obiettivi sul territorio russo”, ha detto Blinken. “Esiste un forte legame di fiducia tra l’Ucraina e gli Stati Uniti, nonché con i nostri alleati e partner”, ha sottolineato aggiungendo che la guerra durerà ancora “molti mesi“. “Non possiamo prevedere come e quando finirà, prevediamo ancora molti mesi di conflitto”, ha detto Blinken. “Potrebbe finire domani se la Russia decidesse di mettere fine all’aggressione (dell’Ucraina) ma non vediamo segni in questa direzione”, ha aggiunto.Secondo il segretario di Stato, la Russia rischia “ciò che resta della sua reputazione” non permettendo al cibo di uscire dai porti ucraini.Il nuovo concetto strategico della Nato, ha continuato il segretario di Stato Usa, dovrà riflettere i nuovi scenari della sicurezza in Europa. Nel corso del suo prossimo summit “la Nato adotterà un nuovo concetto strategico per essere sicuri di rispondere alle sfide di oggi e anticipare quelle di domani”, ha detto Blinken. Tra queste, ha proseguito, “la rapida militarizzazione della Cina, la sua amicizia senza limiti con la Russia e gli sforzi di indebolire il sistema internazionale basato su regole”. Inoltre, il segretario Usa ha messo in guardia la Turchia dal lanciare un’offensiva militare in Siria, sostenendo che metterebbe a rischio la stabilità della regione. “È qualcosa a cui ci opporremmo”, ha detto Blinken esortando Ankara a rispettare le linee di cessate il fuoco stabilite nel 2019 dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rinnovato le minacce di “ripulire” le due città di Tal Rifaat e Manbij, nella Siria settentrionale, dai combattenti curdi. “La preoccupazione che abbiamo è che qualsiasi nuova offensiva minerebbe la stabilità regionale e fornirebbe agli attori ‘maligni’ l’opportunità di sfruttare l’instabilità”, ha affermato Blinken. “Continuiamo efficacemente a portare la lotta attraverso i partner a Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante) all’interno della Siria e non vogliamo vedere nulla che metta a repentaglio gli sforzi compiuti per continuare a mantenere l’Is nella scatola in cui lo abbiamo messo”, ha aggiunto.Intanto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante una conferenza stampa a Riad, ha dichiarato che vi sono rischi di coinvolgimento di Paesi terzi nel conflitto in Ucraina. A suo dire, le richieste di armi del “regime di Kiev” ai suoi “mecenati occidentali” vanno “oltre tutti i limiti della decenza e della comunicazione diplomatica”. Questa, secondo Lavrov, è una provocazione diretta a trascinare i Paesi occidentali nelle ostilità. Tuttavia il diplomatico ha osservato che alcuni Paesi europei sono consci dei rischi che comportano tali azioni. “Ma i Paesi seri nell’Unione europea, ovviamente, sono ben consapevoli dell’inaccettabilità di tali scenari”, ha sottolineato Lavrov.