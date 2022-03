'Useremo il nucleare davanti a minaccia esistenziale per la Russia'

Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, ha affermato alla Cnn ( qui l'articolo ) che la Russia potrebbe ricorrere all'uso di armi nucleari.Quando gli è stato chiesto in quali condizioni Putin avrebbe utilizzato la capacità nucleare russa, Peskov ha risposto: 'se è una minaccia esistenziale per il nostro Paese, allora può essere utilizzata'.Il portavoce ha anche affermato che 'l'operazione militare speciale' - l'eufemismo ufficiale del Cremlino per l'invasione russa in Ucraina - sta 'andando avanti rigorosamente in conformità con i piani e gli scopi stabiliti in precedenza'.