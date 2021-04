Vaccini al ritmo di 20.000 al giorno, obiettivo in E-R è 30.000

Il 29,8% dei cittadini Emiliano-Romagnoli ha ricevuto la prima dose di vaccino. Rappresentano invece l'8,9% della popolazione totale della regione coloro che hanno ricevuto anche la seconda dose. Questo al termine di un lunedì che ha visto somministrare poco più di 20.000 somministrazioni. Quelle consentite, tenendo conto della necessità di garantire senza ritardi le seconde dosi, dai vaccini a disposizione. Che ancora, nonostante il lieve miglioramento nelle forniture, non ha raggiunto i livelli auspicati. Quelli che consentirebbero all'Emilia-Romagna di somministrare almeno 30.000 dosi giornaliere, e la provincia di Modena 5200 circa. Numeri che consentirebbero, unitamente al raggiungimento dei rispettivi obiettivi da parte di tutte le regioni italiane, di raggiungere il traguardo fissato dal commissario straordinario Figliuolo, delle 500.000 dosi somministrate giornaliere. Un obiettivo sempre più vicino stando almeno ai recenti annunci relativi ad un incremento delle forniture. 'Nel secondo trimestre ci sono 6,5 milioni e mezzo di dosi di vaccino in più per l’Italia tra aprile e giugno, in totale sono 54 milioni di dosi. C’è un’accelerazione, è più di 3 volte rispetto a quello che è stato ricevuto nel primo trimestre', ha affermato Thierry Breton, il commissario europeo responsabile della fornitura dei vaccini, a Che tempo che fa.