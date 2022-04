Von Der Leyen: 'Sono convinta che l'Ucraina vincerà la guerra'

'Per l’Ucraina non si tratterà di anni per l’ingresso nell’Unione europea, ma di un tempo più breve - ha aggiunto rassicurando Zelensky-. Ci occuperemo dei rifugiati finché torneranno a casa in sicurezza in un’Ucraina libera indipendente e prospera. L’Ucraina appartiene alla famiglia europea e oggi siamo a darvi la prima risposta, in questa busta c’è un passo importante verso l’adesione. Queste sono le basi per le nostre discussioni delle prossime settimane e rappresenta il vostro percorso verso l’Ue. Ora le darò questa busta, noi siamo pronti 24 ore su 24 per rispondere alle domande. Sappiamo molto di lei, abbiamo lavorato insieme negli ultimi tempi'.'Qui è successo l’impensabile - aveva detto poco prima la Von der Leyen, nel corso della sua visita a Bucha -. Abbiamo visto il volto crudele dell’esercito di Putin, l’incoscienza e la freddezza con cui hanno occupato questa città. A Bucha abbiamo visto l’umanità distrutta. Queste persone stanno difendendo il confine dell’Europa e la democrazia e noi le sosteniamo in questa battaglia'.