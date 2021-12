Zaky non assolto ma sarà scarcerato

Dopo 668 giorni di rinvii la svolta. Nella nuova udienza di questa mattina al tribunale di Mansura contro lo studente egiziano dell'Università di Bologna, Patrick Zaky, in carcere dal 7 febbraio 2020, è finita con la decisione di scarcerarlo. Non c'è assoluzione ma è libero e dovrà tornate davanti al giudice a febbraio.Presenti in aula, come sempre, i rappresentanti diplomatici dell'ambasciata italiana al Cairo e alcuni colleghi di altri paesi alleati.