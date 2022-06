Zelensky ammette: 'La Russia ora controlla il 20% del Paese'

La Russia occupa attualmente circa il 20 per cento del territorio ucraino, pari a quasi 125 mila chilometri quadrati. Lo ha ammesso il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante un discorso in collegamento video al parlamento del Lussemburgo.Nel suo intervento, il capo dello Stato ha dichiarato che 'l’esercito russo ha già distrutto quasi l’intero Donbass, nell’Ucraina orientale, ma è pronto a continuare a uccidere. Il Donbass era uno dei centri industriali più potenti d’Europa: è semplicemente devastato. Guardiamo Mariupol: c’era mezzo milione di persone e adesso non sappiamo esattamente quanti cittadini siano stati uccisi dagli occupanti. Almeno decine di migliaia in meno di cento giorni' - ha affermato il presidente ucraino, sottolineando che gli ucraini vogliono rimanere indipendenti.Intanto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, dichiara che l'aviazione russa ha distrutto i posti di comando appartenenti ai reggimenti Azov e Kraken dell’esercito di Kiev nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. A suo dire, nelle ultime 24 ore, gli aerei russi hanno colpito in totale 15 aree di concentramento di truppe, nonché depositi di munizioni e carburante presso Dolyna, nell’Ucraina occidentale, e Sloviansk, nell’est del Paese. Durante i raid, secondo Konashenkov, sono stati uccisi 240 militari ucraini. Inoltre il portavoce del ministero della Difesa russo ha sostenuto che le truppe russe hanno abbattuto un caccia Su-25 ucraino nella regione di Mykolaiv, nel sud del Paese.