Zelensky: 'Il mondo si prepari a uso armi nucleari da parte di Putin'

Anche funzionari statunitensi hanno messo in guardia sulla possibilità che Putin, se messo alle strette, possa rivolgersi all'uso di armi nucleari tattiche in Ucraina. Il direttore della CIA Bill Burns ha affermato giovedì che la CIA vigila 'con molta attenzione' sulla possibilità, sottolineando al contempo che gli Stati Uniti non hanno ancora visto alcun segno che la Russia si stia preparando a fare un passo del genere. 'Data la potenziale disperazione del presidente Putin e della leadership russa, date le battute d'arresto che hanno affrontato finora militarmente, nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia rappresentata da un potenziale ricorso ad armi nucleari tattiche o armi nucleari a basso rendimento', ha affermato.

