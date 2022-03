Zelensky paragona i russi a Hitler. Israele: 'Paragone scandaloso'

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky oggi ha affermato, parlando allla Knesser (Parlamento israeliano) che i russi stanno usando contro l'Ucraina termini come 'la soluzione finale', gli stessi usati 80 anni fa dai nazisti. Secondo il presidente la Russia 'vuole distruggere tutto ciò che rende ucraini gli ucraini: ecco perchè uso il confronto con la vostra storia. A Mosca la chiamano la 'soluzione finale' nei siti web e nei media ufficiali. Sono parole che non dovrebbero essere più pronunciate e che invece sono state dette in un incontro a Mosca e in diversi eventi ufficiali. Sono le stesse parole usate 80 anni fa da Hitler per il popolo ebraico'.Un parallelismo che Israele però ha respinto in modo netto. 'Israele apprezza il Presidente dell'Ucraina e sostiene il popolo ucraino nel cuore e nei fatti, ma è impossibile riscrivere la terribile storia dell'Olocausto. Genocidio commesso anche sul suolo ucraino. La guerra è terribile, ma il confronto con gli orrori dell'Olocausto e la soluzione finale è scandaloso' - Così in un tweet il ministro israeliano delle comunicazioni, Yoaz Hendel.