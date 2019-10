Zingaretti: 'Bene Grillo su alleanza Pd-M5s, è lo spirito giusto'

“A me fa piacere, ed e’ giusto. Ho sempre parlato della necessita’ di aprire un processo, di non far scontrare le differenze, ma ricercare nel merito delle cose dei punti di incontro”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a margine di un evento al Comando generale dei Carabinieri, a chi gli ha chiesto un commento sulle dichiarazioni di Bebbe Grillo che ieri da Napoli ha difeso l’alleanza tra il Partito democratico e il Movimento Cinque stelle.

“E’ normale che questo avvenga tra forze politiche che governano insieme: valorizzare i punti di convergenza e limitare, o confrontarsi, sulle divergenze e’ l”abc’- ha aggiunto- perche’ si governa insieme per il bene dell’Italia, non per le poltrone. Bisogna dunque trovare il modo di governare bene, e questo e’ sempre stato lo spirito delle cose che ho detto. Poi si fanno sempre polemiche su tutto… welcome in Italy”.

“La cosa importante e’ che non si commettano errori del passato- ha detto ancora- per cui sulle differenze si lucra, o si ripropone agli italiani uno schema di scontro quotidiano. Abbiamo fatto la scelta di provare a salvare l’Italia e questo spirito giusto, questo processo va affrontato con piena responsabilita’ proprio perche’ e’ vero che ci sono delle differenze”.