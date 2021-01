'Altro che Tachipirina, ecco come bisogna curare a casa il Covid'

In questo brutto pasticcio del Covid sento il bisogno di comunicare le mie convinzioni da Medico pratico. Ovvero cosa farei io se domani mi alzassi con sintomi influenzali. Capitolo prevenzione: assumo vitamina c e vitamina d; indosso la mascherina al chiuso, all’aperto solo se non posso tenere il distanziamento. Ancora prima del tampone assumerei idrossiclorochina (Plaquenil) e antinfiammatori non steroidei tipo Brufen o Oki. Ossimetro per controllare l’ossigenazione. Se il tampone fosse positivo ai primi segni di interessamento polmonare azitromicina (antibiotico) calciparina e cortisone; il tutto a domicilio sotto controllo medico costante e dal vivo.Purtroppo a tutt’oggi l’alternativa consigliata è assumere Tachipirina a domicilio e poi restare in attesa degli eventi con sporadici interventi telefonici; comportamento a mio avviso contrario alla deontologia e per quanto riguarda il paracetamolo (tachipirina) anche dannoso.Capitolo a parte quello dei vaccini: sono assolutamente favorevole a quelli proteici tradizionali ma non sono convinto dei farmaci con rna messaggero. Comunque per ora la questione non si pone per noi obbligati ad una lunga attesa per gli uni e per gli altri. Dimenticavo di citare il siero iperimmune e gli anticorpi monoclonali di sicura efficacia.