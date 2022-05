Carlo era la radio, e ci portò l’America, con lui se va un mondo

'L’altra sera, dopo avere letto la breve storia sulla nascita di Modena Radio City che Carlo ci ha lasciato postato sul suo profilo Facebook, volevo chiamarlo, per chiedergli se avrei potuto pubblicarla. Qui, su La Pressa. Perché era bella, vera. Quella storia di cui molti 40 o 50enni di oggi conoscono il seguito, quello degli anni ’80, ’90, ma non l’inizio. Quella storia che più volte avevo sperato raccontasse, che in passato gli avevo detto (non chiesto), sarebbe stato bello raccontare. Nero su bianco. In modo che rimanesse lì. Anche a grandi pennellate. L’altra sera non lo chiamai, e non gli mandai nemmeno un messaggio, per dirglielo, ma Carlo continuò stranamente ad essere lì. Riflesso con le stesse pennellate, con quei fulminei flash di vita, di libertà, di pionierismo, in quel film che stavo guardando: C’era una volta a Hollywood.Carlo poteva permettersi il meglio, riusciva a farlo suo e a personalizzarlo. Ci accompagnò nel passaggio dalle jingle machine con le quali si facevano partire le pubblicità ad una ad una ai PC, dai vinili e ai compact disc.La sua voce aveva un timbro speciale così del resto lo era quella di Chicca e di Enzo (Natali) o Luca Zanarini. Che grazie ad una banda FM che negli anni ’70, quando Radio City nacque, era sostanzialmente vuota, era possibile ascoltare anche durante le vacanze in Trentino. Perché dalla serie di dipoli fissati su un traliccio a Serramazzoni le onde, senza interferenze, arrivavano fino là. Piene di suono, piene di musica, piene di una Modena davvero sempre avanti e che ai tempi ci riempiva di orgoglio. Di Carlo ammiravo, e oggi, nel giorno dell’addio formale, ricordo, la passione per la musica e il suono. La sua discografia personale era sterminata, ma più che lo conquistava, ai miei occhi, era la qualità del suono. Era capace di passare ore a tarare, con spostamenti millimetrici di minuscoli pomellini, i compressori audio della radio. Un lavoro certosino, che ti manda in palla, da orecchio speciale. Come lui aveva, del resto. E che se non ce l’hai, non ce la fai. Capace di percepire le sfumature dei suoni con standard inglesi, americani o giapponesi. E poteva parlartene, a lungo. Ricordo il ritorno in radio, dopo un periodo di assenza. Strepitoso con Sotto a chi Tocca, di cui la radio aveva fatto anche le magliette e le conduzioni a due con quel gigante buono di Victor Sogliani, dell’Equipe ’84 di cui Carlo era fotografo ufficiale. E si potrebbe, usando una frase fatta, parlarne per ore. Perché Carlo era ben più di un grande testimone di un’epoca, Carlo Savigni era una epoca. Non faceva radio, era la radio. Per questo mi dispiaccue tanto quando lasciasti che la tua creatura, Radio City, fosse abbandonata in altre mani, mani che non la amavano e che le hanno tolto prima l’anima, poi il nome. Ma va bene così. Ora basta. Arrivederci vecchio'Gianni Galeotti